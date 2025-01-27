جامعة سوهاج تؤيد السيسي برفض التهجير للفسطينيين واصطفافها مع القيادة السياسية لحماية سيادة الدولة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن دعمه وتأييده الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرفض الصريح لكافة مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة تحويل أرض غزة لأرض غير قابلة للحياة، وهو ما أعلنه الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصريح فخامته "بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل، لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا، و التهجير بالنسبة لمصر خط أحمر لن نقبل أو نسمح به".

وأكد “النعماني” أن الرئيس السيسي قد شدد مراراً وتكرراً على ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، حيث خاضت مصر محاولات جادة ومستميتة مع الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، لان تبعات ذلك ستكون كبيرة على الأمن والاستقرار، وان الأجيال المقبلة تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام.

وقال النعماني، ان جامعة سوهاج، بكافة منسوبيها من طلاب و أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري تعلن كامل تأبيدها لموقف الدولة المصرية واصطفافها مع القيادة السياسية في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.