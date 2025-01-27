جيش الاحتلال يواصل إعادة الانتشار في جنوب لبنان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، إن الجيش مستمر في إعادة الانتشار بشكل تدريجي في مواقع بجنوب لبنان بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني.

وأضاف المتحدث أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «يتواصل حيث تتم عملية الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض المناطق تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك لضمان عدم تمكين “حزب الله” من إعادة ترسيخ قوته ميدانياً».

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان البلدات الواقعة في جنوب لبنان بالانتظار وعدم العودة إليها في الوقت الحالي.

ولقي 25 على الأقل حتفهم وأُصيب 124 آخرون عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص في عدة مناطق بجنوب لبنان على سكان حاولوا العودة إلى بلداتهم أمس.

وقالت إسرائيل، الأسبوع الماضي، إن قواتها ستبقى في مناطق بجنوب لبنان لما بعد المهلة التي انتهت، أمس، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر بين إسرائيل و«حزب الله»، ليُنهي حرباً استمرت 13 شهراً وتسببت في مقتل الآلاف ونزوح عشرات الآلاف.

ونص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وإبعاد «حزب الله» عن المنطقة مع انتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً، وهي المهلة التي انتهت صباح اليوم. وأعلن البيت الأبيض في وقت متأخر، مساء أمس، تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل.