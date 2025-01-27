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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب وستارمر يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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 بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، هاتفيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في القضايا الإنسانية والاقتصادية.


وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره اليوم الاثنين، أن ترامب أعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في وفاة شقيقه، معبّرًا عن تمنياته الطيبة للعائلة الملكية البريطانية.
وأضاف البيان أن ترامب وستارمر بحثا أيضا خلال الاتصال الهاتفي،عملية إطلاق سراح المواطنة البريطانية الإسرائيلية إميلي داماري التي كانت محتجزة لدى حركة حماس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين