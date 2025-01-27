الصين تستبعد نظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر

استبعدت الصين، الاثنين، نظرية تسرب فيروس «كورونا» المسبب لجائحة «كوفيد-19» من مختبر، بعدما أفادت الاستخبارات الأمريكية باعتقادها أن «مصدره مرتبط بالأبحاث» ولم ينتقل عن طريق حيوانات معينة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: «توصل فريق الخبراء المشترك من الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى أن استنتاج التسرب المختبري مستبعد إلى حد كبير، بناءً على زيارات ميدانية إلى المختبرات ذات الصلة في ووهان»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم «وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» إن الوكالة خلصت إلى أنه من المرجح أن جائحة «كوفيد-19» قد نشأت في مختبر، وليس في الطبيعة.

وكانت الوكالة قد قالت لسنوات إنها لا تستطيع استنتاج ما إذا كانت الجائحة نتيجة لحادث في مختبر أو أنها نشأت في الطبيعة. لكنَّ مسؤولاً أمريكياً كبيراً قال إن مدير الوكالة السابق، ويليام بيرنز، طلب من المحللين والعلماء بوكالة المخابرات، في الأسابيع الأخيرة لإدارة جو بايدن، اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن، مشدداً على الأهمية التاريخية للوباء.

لكن الوكالة قالت، السبت، إن «لديها ثقة منخفضة» في تقييمها بأن «الأصل البحثي لجائحة (كوفيد-19) هو الأكثر احتمالية»، وأشارت في بيانها إلى أن كلا الاحتمالين (المختبر والطبيعة) لا يزال قائماً، وفقاً لما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.