بالفيديو.. باحث سياسي: مشهد عودة الفلسطينيين للشمال يبين صمودهم وإصرارهم

علق أحمد الصفدي، كاتب وباحث السياسي من القدس المحتلة، على مشاهد تحرك الفلسطينيين للعودة إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة، قائلا إن أغلب العائدين لن يجدوا إلا ركام منازلهم، ولكنهم يبحثون عن ذكرياتهم المحفروة عن أحيائهم وحاراتهم وما تبقى حتى لا يتم تهجيرهم كما حدث في النكبة الأولى عام 1948.

وأضاف “الصفدي” في مداخلة هاتفية لفضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الاثنين، أن العدوان الإسرائيلي في النكبة الأولى أدى إلى تهجير الفلسطينيين خارج الوطن بسبب المجازر الذي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني حينها، مشيرا إلى أن مشهد عودة الفلسطينيين إلى مدينة غزة والشمال يقشعر الأبدان ويبين صمودهم وإصرارهم على العودة لديارهم بمئات الألوف.

وتابع، أن الخيمة التي كانت رمز للهجرة أصبحت الآن رمز للعودة، مشيرا إلى أن الفلسطينيون يرفعون علم فلسطين على خيمتهم وركام منازلهم رغم تآمر كل من الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تفريغ قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.