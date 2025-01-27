تطور قطاع الصناعة في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "قطاع الصناعة يشهد تطورًا غير مسبوق منذ تولي الرئيس السيسي"، حيث أكد التقرير أن قطاع الصناعة الوطني يمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة المصرية، ويعد من أبرز الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في السنوات الماضية لتطوير خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، تم تكثيف الاهتمام بالقطاع الصناعي، حيث وجه الرئيس الحكومة بتطوير استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق التقدم الاقتصادي الشامل، رغم التحديات الخارجية والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، حقق القطاع الصناعي قفزة كبيرة تجسدت في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير.

وتم إعداد قائمة من 100 إجراء تحفيزي لتعزيز الصناعة المصرية، ما ساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية ورفع الصادرات إلى أعلى مستوياتها التاريخية، كما تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات الصناعية، وإطلاق عدد من المبادرات لتحفيز القطاعات الرئيسية.

وتشمل هذه المبادرات تحديد تسعة قطاعات رئيسية ضمن برنامج إحلال الواردات، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، مما ساعد في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل. كما تم إصدار "الرخصة الذهبية" للمستثمرين لتسهيل إقامة المشروعات الاستراتيجية.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع التوسع في الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.