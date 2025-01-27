محافظ سوهاج يفتتح الحدائق العامة بميدان الثقافة بعد انتهاءالتطوير

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الحدائق العامة أمام المدرسة الثانوية العسكرية بمنطقة الثقافة بمدينة سوهاج، عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري للمحافظة.

كما حضر الافتتاح، النائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، والدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، ولفيف من أهالي مدينة سوهاج.

وأكد المحافظ أن افتتاح الحدائق يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة، بهدف خلق بيئة حضارية لائقة، وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين، موضحا أن تطوير هذه الحدائق يأتى ضمن رؤية متكاملة لتطوير المنطقة بالكامل شملت أيضا تطوير ميدان وشارع جمال عبد الناصر، ومحيط مجلس مدينة سوهاج، وتجميل منطقة أسفل كوبري الثقافة، مطالبا بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والتطوير الذي تحقق ليظل واجهة حضارية مميزة للمحافظة، وأن يحرص كل مواطن على الحفاظ على هذه المواقع لتخدم الأهالي.

وقد شملت الأعمال تطوير " الحدائق، والأرصفة، والمسطحات الخضراء بمحيط ميدان الثقافة علي مساحة ما يقرب من ٧٠٠٠ م مسطح، و كذلك تطوير البنية التحتية من شبكات ري وصرف وكهرباء، وإحلال وتجديد البردورات، والأرضيات وتركيب بلاط الانترلوك، والرخام، والحجر الجرانيت، والبازلت، بالإضافة إلى تجليد الحوائط بالحجر الحراري والفرعوني وتركيب سور من الحديد، وأعمدة التجميل والبلاطات المضيئة وبرجولات علي مساحة ما يقرب من ٢٠٠م مسطح، وعدد ٣٠ مقعد للجلوس، وغيرها من اعمال اللاندسكيب وأحواض الزهور والأشجار والشجيرات والعشب الاخضر، وشبكة المياه والحجر الحراري".

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