"أونروا": العواقب ستكون كارثية على الفلسطينيين حال إقرار الكنيست قوانين تحظر عملنا

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن العواقب ستكون كارثية على اللاجئين الفلسطينيين حال إقرار الكنيست مشروعات قوانين تحظر عملنا، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

وقالت مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما - في بيان - إن "الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية"، مشددة على أن "الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ويجب أن تتراجع الكنيست عن قرار حظرها".

يذكر أنه 28 أكتوبر الماضي، أقرت الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.