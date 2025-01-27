2 فبراير محاكمة عاطلين في حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بروض الفرج

حددت نيابة شمال القاهرة 2 فبراير المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بمنطقة روض الفرج .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول حاز جوهر مخدر الحشيش وأقراص تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا بغرض الاتجار كما حاز المتهم الثاني سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر من تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واكد تقرير المعمل الكيماوى بأن القطع والأقراص المضبوطة هي لجوهر الحشيش وعقار تابينتادول المخدرين المدرجين بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات.

كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع بماسورة غير مششخنة عيار 16مم سليم وصالحة للاستعمال.