بالفيديو"| "الوزراء: قاربنا على الانتهاء من سيناريو حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه مازالت الجهات المعنية والشركة المتحدة تعمل على إنجاز كافة تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحيث يخرج الحفل في أفضل صورة ممكنة تعكس صورة مصر على المستوى الدولي والعالمي، مشيرًا إلى أن سيناريو افتتاح المتحف تم استعراض أهم ملامحه بالأمس.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "مازالنا نواصل العمل للانتهاء من بعض التفاصيل البسيطة، والحفل سيعكس حجم كبير من الحضارة المصرية وسيكون على أعلى مستوى من المشاركات الدولية".

وتابع، أن الحفل سيشهد العديد من الفقرات الفنية، وسيعكس حجم التطوير الهائل الذي شهده المتحف من الداخل سواء في أسلوب العرض والقاعات والاعتماد على أحدث النظم المطبقة لعرض المقتنيات.

وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء: "قاربنا على الانتهاء من سيناريو حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم الإعلان بصورة رسمية عنه في الوقت القريب".