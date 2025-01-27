معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى حاجز المليون زائر منذ انطلاقه

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، أن المعرض قد سجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، أمس الأحد، بلغ نحو 324175 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه ‏منذ فتح أبوابه للجمهور، 1.170.146زائرًا.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "إن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض في غضون ثلاثة أيام متتالية، تمثل انطلاقة حيوية جادة تجسد قيمة الثقافة لدى المصريين، وتعكس مدى شغفهم بالمعرفة، متوقعًا أن تشهد الدورة الحالية معدلات إحصائية متفردة على مختلف أصعدة الأهمية والمردود الإيجابي والمحتوى الثقافي والفني الذي يُقدمه المعرض للجمهور المصري، و.مواكبًا بذلك التطورات التكنولوجية والرقمية الحاصلة حولنا في المجالات المتعددة".

ووجه وزير الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيام المعرض القادمة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "إن هذه المعدلات الجماهيرية المتميزة التي يشهدها المعرض حتى الآن، تأتي تتويجًا لتضافر جهود جميع القائمين على المعرض، وتعاون العديد من قطاعات الوزارة المختلفة، وهيئات ومؤسسات الدولة، وتعكس تفاعلًا كبيرًا من الجمهور المصري مع مختلف الخدمات والأنشطة والفعاليات المتطورة المتميزة التي يقدمها المعرض، بوصفه عيدًا للثقافة المصرية، متوقعًا تحقيق المعرض لمزيد من المعدلات غير المسبوقة خلال أيامه المُقبلة،مشيدًا باهتمام الأسرة المصرية وحرصها على تلقي الزاد الثقافي، وإدراكها لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.