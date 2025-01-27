طالبان تفرج عن جندي كندي سابق بوساطة قطرية

أفرجت حكومة «طالبان» أمس الأحد عن جندي سابق كندي سجن قبل شهرين، وذلك بموجب اتفاق لعبت قطر دور الوساطة فيه، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على عملية إطلاق سراحه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

اعتقلت سلطات «طالبان» ديفيد لافري في كابل في نوفمبر 2024، علماً بأنه عرف قبل ثلاث سنوات على ذلك لدوره في المساعدة على إجلاء الأفغان أثناء انسحاب القوات الأميركية وتلك المتحالفة معها من البلاد.

وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية المفاوضات: «تم الإفراج عن لافري في أفغانستان وهو الآن في قطر»، مضيفاً أن الأمر تم «بعد طلب قدمته الحكومة الكندية لقطر».

وذكر المصدر أن «الوسطاء القطريين نسقوا مع مسؤولين كنديين كبار واستغلوا علاقاتهم في أفغانستان لإرسال فريق طبي إلى كابل لتقييم وضع لافري وتقديم العناية، بينما قاموا أيضاً بتسهيل الاتصال بين لافري وعائلته».

وأضاف أنه «بعد تحقيق اختراق في المحادثات، بات السيد لافري الآن في الدوحة برفقة عائلته. خضع إلى تقييم طبي فور وصوله».