بن جفير: فتح ممر نتساريم انتصار لحماس واستسلام لإسرائيل

قال إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إن فتح ممر نتساريم وعودة عشرات الآلاف إلى شمال غزة صورة انتصار لحماس.

وأضاف "بن جفير" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن العودة إلى شمال غزة ليس الانتصار المطلق بل الاستسلام المطلق.

وتابع، أنه يجب استئناف الحرب على غزة.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، صباح الأحد، 19 يناير الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.