لبنان يؤكد استمرار العمل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير المقبل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، استمرار العمل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير 2025، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة الاتفاق والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.



وقال ميقاتي - في بيان اليوم /الاثنين/، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل، كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

وأضاف أنه بناء على ذلك وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

وأوضح أن ذلك جاء بعد التشاور مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض عن تمديد الاتفاق المبرم بين لبنان وإسرائيل حتى تاريخ 18 فبراير 2025.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره اليوم الاثنين، أن هذا التمديد يأتي في إطار الترتيبات التي تشرف عليها الولايات المتحدة لضمان استمرار التعاون بين الجانبين.. مضيفا "أن الاتفاق الذي تشرف عليه الولايات المتحدة سيظل ساري المفعول حتى التاريخ المحدد".

كما أشار البيان إلى أن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات تهدف إلى مناقشة عودة الأسرى اللبنانيين الذين تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر 2023.