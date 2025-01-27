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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية الصين: تعزيز التفاهم مع الهند يسهم في تحقيق السلام والاستقرار بآسيا والعالم

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
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 أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن تحسين وتعزيز العلاقات الصينية-الهندية يلعب دورا محوريا في إرساء قواعد السلام والاستقرار والازدهار بآسيا والعالم بأسره.


جاء ذلك خلال اجتماع وانج بالأمين العام للشئون الخارجية الهندية فيكرام ميسري، في العاصمة الصينية (بكين)، وفقا لما ذكرته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الاثنين/ في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.
وقال وانج إن تعزيز التفاهم بين الصين والهند يتماشى مع مصالح كلا البلدين وشعبيهما، ويساهم في حماية الحقوق المشروعة لدول الجنوب العالمي.
بدوره، قال ميسري إن الهند تحتفل مع الصين بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وستدعم بكين بشكل كامل خلال فترة رئاستها لمنظمة شنجهاي للتعاون.

وزير الخارجية الصيني وانج يي العلاقات الصينية-الهندية قواعد السلام والاستقرار والازدهار