فصائل فلسطينية: مشاهد عودة النازحين تثبت فشل إسرائيل في تهجيرهم

قالت الفصائل الفلسطينية، إن عودة النازحين تثبت فشل إسرائيل في تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين، أن مشاهد عودة الحشود الجماهيرية إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة، رسالة لكل المراهنين على كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، صباح الأحد، 19 يناير الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.