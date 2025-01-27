الذهب ينخفض في ظل ارتفاع الدولار وترقب الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين ،مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون القرار الخاص بأسعار الفائدة الذي سيصدر عن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي في عام 2025 والمقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2768.01 دولار للأوقية (الأونصة).

العقود الأمريكية

وبحسب رويترز هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2772.70 دولار، وارتفع الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين الأجانب.

ومن المتوقع أن يُبقي صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح من 4.25% إلى 4.50% وذلك خلال اجتماعهم يومي 28 و29 يناير .

سياسات ترامب

لكن المسألة الأهم هي كيف سيواجه مجلس الاحتياطي الاتحادي التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل ملامح الاقتصاد هذا العام بما يشمل المطالبات بأن يستمر المجلس في خفض تكاليف الاقتراض.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي نقطة مئوية كاملة العام الماضي.

وأبقت البيانات منذ الاجتماع الأخير للمجلس يومي 17 و18 ديسمبر على وجهة النظر الأساسية بين المسؤولين بأن التضخم سيستمر في التحرك نحو 2% مع انخفاض معدل البطالة واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

التضخم

وقد تتضاءل جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي ينظر إليها على أنها تضخمية، إلى دفع البنك المركزي الأمريكي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال صندوق "إس.بي.دي آر جولد شيرز" أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب على مستوى العالم إن حيازاته انخفضت بنسبة 0.47% إلى 860.17 طن يوم الجمعة من 864.19 طن يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.52 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 979.72 دولار وانخفض البلاتين 0.4% إلى 945.20 دولار.