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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

99 مليون جنيه لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في سوهاج

سوهاج
سوهاج
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أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح جري سراج محافظ سوهاج أنه فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين تم تخصيص مبلغ 99 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال العام المالى 2025/2024.
وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه تم تخصيص مبلغ 63 مليون جنيه لاحلال وتجديد وتدعيم  شبكات مياه الشرب بمراكز سوهاج وأخميم والمنشاة وجهينة وتخصيص مبلغ 16 مليون جنيه لتدعيم شبكات الصرف الصحى بمركز سوهاج هذا بالاضافة الى تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لتدعيم منظومة ابواش الحريق وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمدارس.
وأوضح المهندس المهندس احمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات أن المشروعات الجارى تنفيذ يستفيد منها 400 ألف نسمة وأنه يتم إحلال وتجديد 100 كيلو متر شبكات متهالكة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووصول المياه طبقا للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وتحسين الضغوط ووصول المياه بكميات مناسبة طول الوقت.

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