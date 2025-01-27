فلسطين و"الأونروا" تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بمجال الصحة

بحث وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، مع مدير برنامج الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أكهيرو سيتا، سبل تعزيز الدعم والتعاون المشترك بمجال الصحة.

وأكد وزير الصحة الفلسطيني - خلال اللقاء، اليوم /الاثنين/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الأونروا هي الأساس في تقديم الخدمات الصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم، ولا بديل عنها، وبحاجة لتعزيز دورها بالعمل والدعم من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية.

وقال إن الوضع الصحي الكارثي في المحافظات الجنوبية جراء عدوان الاحتلال، يتطلب تعزيز العمل المشترك من قبل الجميع لإعادة تشغيل مراكز العلاج وتوفير الدعم الصحي اللازم، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة ووكالة الغوث في مجال خدمات الصحة العامة التي تحتاجها المحافظات الجنوبية بشكل عاجل.

