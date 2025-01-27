لوكاشينكو يفوز بانتخابات الرئاسة في بيلاروسيا

أظهرت نتائج أولية، الاثنين، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مدَّدَ حكمه المستمر منذ 31 عاماً بتحقيق فوز ساحق في انتخابات رئاسية وصفها الغرب بأنها «غير نزيهة».

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا البيضاء إيغور كاربينكو قوله، في مؤتمر صحافي صباح اليوم: «يمكنكم تهنئة جمهورية بيلاروسيا. لقد انتخبنا رئيساً»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشير النتائج التي نشرت على موقع اللجنة المركزية للانتخابات، على تطبيق «تلغرام»، إلى حصول لوكاشينكو على 86.8 في المائة من أصوات الناخبين.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الفترة التي سبقت عملية التصويت، إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة لأن وسائل الإعلام المستقلة محظورة في بيلاروسيا، إضافة إلى اعتقال شخصيات رئيسية في المعارضة أو إجبارها على ترك البلاد.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، في منشور على منصة «إكس»: «لم يكن لدى شعب بيلاروسيا أي خيار. إنه يوم مرير لكل الذين يتوقون إلى الحرية والديمقراطية».