هيئة فلسطينية: تدفق النازحين نحو شمال غزة يعكس حب الوطن وحنينهم لأرضهم

أكدت عضو هيئة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، أن تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين حاليا إلى شارع رشيد، أثناء محاولاتهم العودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة، يجسد شوقا عميقا للوطن وارتباطا وثيقا بترابهم ودماء شهدائهم.

وأشارت النتشة - في مداخلة هاتفية لقناة (النيل للأخبار) - إلى أن عشرات الأسر تنتظر بفارغ الصبر لحظة العبور والعودة إلى منازلهم، حيث تتعالى أصوات التكبيرات احتفالا بنصرهم على محاولات الاحتلال الإسرائيلي، الذي سعى جاهدا لتهجير سكان قطاع غزة.

وأوضحت أن هذا الإصرار على العودة يمثل رد فعل أصيلا من الشعب الفلسطيني تجاه محاولات التهجير، مؤكدة أن الفلسطينيين دائما ما كانوا رافضين لفكرة التهجير، مضيفة "أن حق العودة هو حق لا يمكن نسيانه، وارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه يعكس ذاكرته الحية التي تمتد لعقود طويلة"، لافتة إلى أن إرادة المقاومة في قطاع غزة تنبع من التحدي أمام مشروع التهجير.

وذكرت أن الفلسطينيين يرفضون فكرة التهجير منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن موقف مصر والأردن والدول العربية والمتمثل في التمسك بحقوق الفلسطينيين ورفض جميع المشاريع التهجيرية يعزز من عزيمتهم ويقويهم في مواجهة التحديات.