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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقدم التهاني للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

كما وجه التهنئة لأسرة جامعة حلوان من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب.

 

رئيس جامعة حلوان ذكرى الإسراء والمعراج رئيس مجلس الوزراء