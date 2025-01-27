بدء عودة النازحون الفلسطينيون إلى شمال قطاع غزة

بدأ النازحون الفلسطينيون في جنوب قطاع غزة بالعودة إلى شمال القطاع صباح الاثنين 27 يناير 2025، حيث أظهرت صور ولقطات فيديو تجمعات حشود النازحين على شارع الرشيد غربي غزة في طريقهم للعودة إلى مدنهم، وذلك تزامنًا مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم.

وكانت مناطق شمال قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر 2023 تضم أكثر من مليون نسمة.

فيما نقلت وسائل الإعلام الفلسطينية مشاهد ميدانية تُظهر النازحين في تحركاتهم الجماعية، معتبرة هذه العودة بمثابة تحدٍ لإسرائيل، حيث قال القيادي بحركة حماس، عزت الرشق، إن "مشهد عودة النازحين إلى شمال غزة يتحطم أمامه أحلام وأوهام إسرائيل في تهجير الشعب الفلسطيني".

في بيان لها، أكدت حركة حماس أن "عودة النازحين إلى بيوتهم تُثبت مجددًا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده".

وأضافت الحركة أن مشاهد عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم، رغم الدمار الكبير في بيوتهم، تعكس "عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه"، مشيرة إلى أن هذه العودة تُرسل رسالة قوية لكل من يراهن على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكدت الحركة على ضرورة تكثيف وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة، ودعمت الصمود المستمر لشعبها في هذه "اللحظة التاريخية".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر".