اليوم.. محاكمة المتهم بقتل مدير كافتيريا مستشفى بالتجمع

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مدير كافتيريا بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس في القاهرة، بسبب سيجارة في رمضان.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تجرد شاب من مشاعر الإنسانية وطعن زميله في العمل داخل مستشفى خاص باستخدام سلاح أبيض في أماكن متفرقة في الجسم ليسقط غارقا في دمائه.

الشاب يدعى "محمد" وزميله المجني عليه يدعى “إسلام. أ” (23 عامًا) طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة، ويقيم بمنطقة دار السلام، ويعمل كمدير كافيتريا في أحد المستشفيات الخاصة في التجمع الخامس.

بعد أذان المغرب، أقبل الصائمون من العاملين بالمستشفى إلى الإفطار، وبعدها توجهوا إلى غرفة الاستراحة، وهناك أشعل "محمد" سيجارته بجانب كوب من الشاي، وبعدما انتهى منها أشعل أخرى ليشربها.

توجه إسلام إلى زميله محمد، وطلب منه إطفاء السيجارة، ليعود إلى استكمال عمله، ولكن لم ينل هذا الكلام إعجاب الأخير، وقام بسبه، تطور الأمر بينهما إلى مشادة كلامية.

سيطر على محمد شيطانه وبيت النية للتخلص من إسلام، وانتظره بالقرب من غرفة الإفطار، وبينما كان الأخير يتوجه ناحيتها، ومعطٍ له ظهره، انقض عليه، ووجه له طعنتين في القلب، ليسقط غارقا في دمائه.

على الفور قام أصدقاء إسلام بنقله إلى المستشفى، وتوجه "علي. محمد"، نجل خال المجني عليه وصديقه في العمل إلى مستشفى الطوارئ، ليبلغه الدكتور بأن حالة الأول مستقرة، ولم يمض من الوقت سوى دقائق بعد نقله لغرفة العمليات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

نجل خال المجني عليه قال “إسلام كان خاطب بقاله 9 شهور، ودائما كان كويس عمره ما كان وحش مع حد، وكان بيجري على أكل عيشه، وبيكون نفسه”.

وتابع: “عمره ما أتأخر عن حد، وقبل الواقعه بيومين، إسلام كان مسلف محمد فلوس، عشان طلبها منه وقال له أبويا تعبان، هو دا رد الجميل؟.. أسرة إسلام تعيش مأساة حقيقية”.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، استمعت إلى أقوال والد المجني في تحقيقات النيابة العامة وجاء فيها “تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد زملاء ابني في المستشفى يخبرني أنه في شخص ضرب ابني بمطوه وأنه في المستشفى”.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة المقدم أحمد قشقوش، بلاغًا بسقوط شاب قتيلا على يد زميله في العمل، داخل مستشفى خاص بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى “إسلام. أ”، وكشفت التحريات وجود خلافات بينه وبين زميله المدعو “محمد.ح”، يعمل معه في ذات الكافتيريا.