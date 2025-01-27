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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. انطلاق فعاليات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي
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تبدأ المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الإثنين فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى يقام مدار يومي 27 و28 يناير.

ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.

وقال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في اجتماع أمس الأحد، إن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية هو وليد استحقاق دستوري.

وأضاف إسكندر، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية- أن القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه تم استحداث منصة رقمية، من خلالها يتم تبادل الأحكام القضائية بين عدد من الدول الإفريقية.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول، سيتم إصدار البيان الإعلامي الأول عبر المركز الإعلامي الخاص بالاجتماع.

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