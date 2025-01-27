سعر الذهب اليوم الاثنين 27 يناير 2025

استقر سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأثنين 27 يناير 2025، و ذلك بعدما ارتفع أمس بمقدار 10 جنيهات في محلات الصاغة ليشمل معظم الأعيرة الذهبية.

بلغ سعر جرام عيار ٢١ نحو ٣٧٤٠ جنيها للبيع و ٣٧٦٠ جنيها للشراء و عيار ١٨ نحو ٣٢٩٢ جنيها للبيع و ٣٣٠٢ جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار ١٤ نحو ٢٥٥٩ جنيها للبيع و ٢٥٦٣ جنيها للشراء و عيار ٢٤ نحو ٤٣٣٨ جنيها للبيع و 4410 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو ٣٠.٨٦ الف جنيه للبيع و ٣٠.٨٨ الف جنيه للشراء و أوقية الذهب ٢٦٧٩ دولار للبيع و ٢٦٨٠ دولارا للشراء.