هاني النقراشي: تصريحات ترامب عن تهجير سكان غزة تذكرنا بثورة 1919 وكفاح الأجداد

أكد الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة الشمسية وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة تعيد إلى الأذهان كفاح آبائنا وأجدادنا الذي تبلور في ثورة 1919.

وأوضح النقراشي أن روح الثورة لا تزال متقدة في وجدان الشعب المصري رغم محاولات طمسها عبر إهمال التعليم ومؤامرات جماعة الإخوان.

وأضاف أن التاريخ حافل بالمواقف البطولية التي تؤكد استحالة كسر إرادة الشعب المصري، مشيرًا إلى حادثة استشهاد ثلاثة خطباء على التوالي خلال أحد أيام الثورة، حينما حاول الإنجليز قمع صوت النضال، لكن مشهد صعود امرأة للمنبر، متحدية الرصاص، وقولها: “لو قتلتم كل رجال مصر، سنستمر نحن النساء في الكفاح ضدكم”، أجبر الإنجليز على الانصراف، بعدما أدركوا أن القضاء على عزيمة هذا الشعب مستحيل.