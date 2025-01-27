جيش الاحتلال ينسحب من نتساريم تمهيدًا لعودة النازحين إلى شمال غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بأن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت الانسحاب من محور نتساريم وسط قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لعودة النازحين إلى المناطق الشمالية من القطاع، وفقًا لما ذكرته فضائية العربية في نبأ عاجل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء أمس الأحد، عن ترتيبات جديدة لعودة السكان إلى شمال غزة، تتضمن السماح بعودة السكان مشيًا على الأقدام عبر طريق "نتساريم" و"شارع الرشيد (طريق البحر)" اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا، مع السماح بالانتقال بالمركبات بعد الفحص الأمني عبر طريق صلاح الدين بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.



كما أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص من الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بشكل أسبوعي كل يوم أحد في المرحلة الأولى،