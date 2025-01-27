رئيس اتحاد العمال العرب: نرفض التهجير والممارسات اللاإنسانية بالمنطقة

أصدر عبدالمنعم الجمل رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بيانا اليوم، أدان من خلاله العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا، معربًا عن استيائه من تفاقم الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية وخاصة ما يحدث بالأراضي الفلسطينية والضغط من أجل تهجير أهالي قطاع غزة.

وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس المجلس المركزي، على تضامنه الكامل ودعمه للدول الاشقاء التي يتعرض عمالها إلى مخاطر وانتهاكات للحقوق نتيجة التداعيات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي بالمنطقة واستمرار أعماله الوحشية.

ووجه رئيس المجلس المركزي، من خلال بيانه الداعم، التحية الي المقاومة الفلسطينية واللبنانية والسورية وعمالها الابطال، داعيا إلي تكثيف الدعم المقدم للأشقاء في فلسطين وكافة الدول العربية المتأثرة من العدوان الإسرائيلي على شعوب المنطقة.

وأعلن رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عن استمرار دعم الأشقاء العرب في ظل الأحداث الراهنة، معلنا موقفه الرافض من تهجير أهل غزة، واصفا ما يحدث داخل فلسطين بانه تحدي صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

ولفت عبدالمنعم الجمل، إلي ضرورة تعزيز التضامن العربي والعمالي، من خلال السعي لدعم العمال والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها، والدعم اللامحدود للشعب الفلسطيني، والوقوف بجانب العمال الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية لا سيما في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

أكد رئيس المجلس المركزي، على أهمية استقرار الأوضاع في الدول العربية التي تعاني من أزمات، بما في ذلك السودان، ليبيا، واليمن، مشيرا إلي أهمية دعم استقرار الدول العربية، والعمل على تحقيق السلام الذي ينعكس إيجابا على الطبقة العمالية.

وأشار عبدالمنعم الجمل رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إلي ما يحدث علي الساحة الفلسطينية من ضغوط خارجية، مؤكدا على الموقف الداعم والمؤمن بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بأن يتمسك بأرضه، رافضا كل محاولات الكيان الإسرائيلي لتهجير أهل غزة وممارسة الضغوط الغير إنسانية عليهم من أجل الاستسلام للضغوط.

ووجه رئيس المجلس المركزي الشكر والتقدير لكل الاشقاء العرب الداعمين للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها قضية محورية وعقيدة راسخة داخل الأعضاء بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وإيمانهم بالحق الفلسطيني وتصديهم بكل قوة لمحاولات التهجير، معلنا عن موقف أعضاء الاتحاد لرفض التهجير، وتثمينهم لكل الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية وما تقوم به القيادة السياسية المصرية من دور قوي ورافض للتهجير، وما تبذله من جهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل غزة.

وأعلن الجمل عن الدعم الكامل لكل القرارات والإجراءات التي تتخذ من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني واللبناني، موجها الدعوة لكل الاشقاء العرب والمنظمات النقابية باستمرار دورهم في الضغط من أجل رفض الممارسات الإسرائيلية بالمنطقة العربية.