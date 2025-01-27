ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منجم الفحم بجنوب بولندا إلى 3 أشخاص

أعلنت السلطات الصحية في بولندا ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اشتعال النيران في منجم فحم بجنوب البلاد هذا الأسبوع إثر انفجار غاز الميثان تحت الأرض إلى ثلاثة أشخاص.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية أمس الأحد، أنه كان الضحايا بين 16 شخصا من عمال المناجم أصيبوا في منجم "كونروف-شيتشيلوفيتشى" للفحم الأربعاء الماضي، عندما اشتعل غاز الميثان على عمق نحو 850 مترا تحت سطح الأرض.

وأضافت الشبكة أن تسعة عمال أصيبوا بحروق خطيرة وتم نقلهم إلى وحدة متخصصة في مستشفى "سيميانويفي سلاسكي" وتم نقل خمسة آخرين إلى مستشفيات أخرى وتم بالفعل إخراجهم.

من جانبه، قال "فويتشيك سميتك" المتحدث باسم مستشفى سيميانويفي سلاسكي إن اثنين من عمال المناجم لقيا حتفهما متأثرين بحروق في نحو 80% من جسديهما امس /السبت/ وتم تسجيل أول حالة وفاة الخميس الماضي.

وتقوم السلطات البولندية بالتحقيق في أسباب الحريق.

يذكر أنه غالبا ما يؤدي الميثان في مناجم الفحم البولندية إلى حرائق وانفجارات قاتلة من حين لآخر.