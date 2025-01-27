كريستي نويم تعرب عن امتنانها لترامب لتعيينها في منصب وزيرة الأمن الداخلي

أعربت حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم عن امتنانها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعيينها في منصب وزيرة الأمن الداخلي.

وكتبت نويم - في منشور على منصة /إكس/ - "شرف عظيم أن أقسم اليمين كوزيرة للأمن الداخلي للولايات المتحدة.. وأصبح هذا الشرف أعظم عندما أقسمت اليمين أمام قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس.. شكرا لك أيها رئيس ترامب على ثقتك بي للمساعدة في الحفاظ على أمن أمريكا".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق أول أمس السبت، على تعيين حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي، في مهمة تعد أساسية في خطة ترامب للتصدي للهجرة غير النظامية.

وأدت نويم - المعروفة بتشددها في التعامل مع الهجرة - اليمين الدستورية أمام قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس.. ومن المتوقع أن تلعب دورا حاسما في تنفيذ سياسات ترامب المتعلقة بهذا الملف الشائك، بما في ذلك خططه لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي وإغلاق الحدود.