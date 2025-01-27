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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تهنئ أستراليا بالعيد الوطني

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مواطني أستراليا بالعيد الوطني للبلاد.

وقال روبيو -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، "نيابة عن الشعب الأمريكي، أتقدم بأطيب تمنياتي للأستراليين في كل مكان وهم يحتفلون بيوم أستراليا في 26 يناير".

وأضاف البيان "تشترك بلدانا في رابطة لا تنقطع تم تشكيلها من خلال التضحية المشتركة وحفزها الالتزام المشترك بالحرية والديمقراطية. ولأكثر من قرن من الزمان، وقف الأستراليون والأمريكيون جنبا إلى جنب في أوقات الصراع والسلام".

وأكد أن أستراليا شريك رئيسي يساعد الدول الحرة، وتعمل على بناء سلاسل إمداد موثوقة للمعادن الحيوية، وتقديم الخدمات لشركائنا في المحيط الهادئ. ولم تكن علاقاتنا الدفاعية والأمنية، بما في ذلك من خلال شراكة /أوكوس/ أقوى من أي وقت مضى، إن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا قوية حيث تضاعف حجم التجارة تقريبا على مدى العقدين الماضيين.

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