محققون هولنديون: سرقة متحف "درينثي" شمالي البلاد تسببت في تحطيم النوافذ

أعلن المحققون في هولندا أن متحف "درينثي" في مدينة آسن، بشمال هولندا تعرض لانفجار قوي وتسببت السرقة في تحطيم النوافذ وتضرر المباني المحيطة.

وذكرت شبكة "يورنويز" الاخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية، الأحد - متحف "درينثي" في مدينة آسن، بشمال هولندا تعرض لعملية هجوم لسرقة روائع أثرية بعد اقتحامه ليل الجمعة-السبت باستخدام عبوة ناسفة.

وقالت إدارة المتحف إن الشرطة الهولندية ابلغت الساعة 3:45 فجرا بوقوع انفجار.

واكد ضابط شرطة لم يفصح عن هويته أنه "لم يكن هناك أحد بالقرب من السيارة المحترقة. ونحن نأخذ في الاعتبار أن هذه السيارة على وجه الخصوص مرتبطة بالانفجار وسرقة المتحف. ومن المحتمل أن يكون المشتبه بهم استخدموا سيارة أخرى".

بدوره، صرح مدير المتحف "هاري توبان" بأن "عدة قطع قد سرقت من المعرض. بما في ذلك التحفة الفنية - خوذة كوتوفينيستي - التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد".. مشيرا إلى أنه من الواضح أن اللصوص كانوا يعرفون قيمة المسروقات.

واوضح مدير المؤسسة "أننا صدمنا بشدة. خلال 170 عاما من وجودها لم يحدث مثل هذا الحادث الكبير".

ويضم المعرض أكثر من 600 قطعة ذهبية وفضية من 15 متحفا على الأقل في رومانيا، ومن أبرز المعروضات ثلاثة أساور ذهبية والقطعة المركزية للمعرض.