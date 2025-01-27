اليوم.. "سياحة النواب" تناقش مشكلات شركة مصر للطيران

تواصل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

• النائب محمد تيسير مطر، بشأن تأخر الرحلات الخارجية ووجود أعطال في الطائرات المخصصة للإقلاع وشكاوى المسافرين من فقدان امتعتهم.

• النائبة أمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الطيران المدني لتحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات المصرية.

• النائبة أمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الطيران المدني لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في مصر.

• النائبة ني نتر أوزوريس، بشأن المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، والتي أصبحت مصدر استياء واسع بين المواطنين والمسافرين، مع غياب حلول جذرية لتلك الأزمات.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.