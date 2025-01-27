رئيس كولومبيا: لدينا 15 ألف مهاجر أمريكي غير شرعي وعليهم تسوية أوضاعهم

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن ضرورة تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عددهم في البلاد أكثر من 15 ألف شخص.

وكتب بيترو على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الأحد، أن "المواطنين الأمريكيين يمكنهم التواجد على أراضي كولومبيا إن كانوا يرغبون في ذلك. وأنا أثق بحرية الإنسان".

وتابع: "ولكن أكثر من 15666 شخصا يعتبرون مهاجرين غير شرعيين ووفقا للتشريعات الكولومبية عليهم تسوية أوضاعهم".

وأضاف: "لن ترونني أبدا وأنا أحرق علم الولايات المتحدة أو أطلق حملة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة مقيدي الأيدي".

وكانت كولومبيا قد رفضت استقبال الطائرات الأمريكية التي تنفذ الرحلات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الكولومبيين من الولايات المتحدة.

وردا على ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم بنسبة 25% على جميع الصادرات الكولومبية للولايات المتحدة وهدد بزيادتها إلى 50%.