اليوم.. "طاقة النواب" تناقش تخفيض شريحة الكهرباء لأغراض الزراعة بالوادي الجديد

تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائب أحمد العقاطي، بشأن تخفيض شريحة الكهرباء لأغراض الزراعة وعودتها لما كانت عليه حفاظًا على الزراعات القائمة وعلى أهالي محافظة الوادي الجديد من الهجرة خارجها.

• النائب حمدي محمد حسن، بشأن:

1. استثناء محافظة الوادي الجديد من الزيادة الأخيرة في شريحة الكهرباء وذلك بالنسبة لأغراض الزراعة.

2. ربط مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بالشبكة الموحدة للكهرباء.

• النائب محمد عبدالسلام حجازي،

بشأن: 1. إدراج قرى مركزي إيتاي البارود وشبراخيت ضمن خطة تحويل أسلاك الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بمحافظة البحيرة ضمن خطة 2024-2025.

2. ضعف التيار الكهربائي في بعض قرى مركز إيتاي البارود، وبناء غرفة محولات بقرية جعيف بمحافظة البحيرة.

• النائب طلبة النحال، بشأن تحويل الخطوط الهوائية للضغط المتوسط للكهرباء إلى كابلات أرضية بنطاق بندر مركز بدر بمحافظة البحيرة والقرى التابعة له.

• النائب بلال حامد النحال، بشأن: 1. إجراء إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة والأسلاك والعوازل داخل نطاق مراكز المحمودية والرحمانية ورشيد بمحافظة البحيرة.

2. المغالاة في أسعار أعمدة إنارة الكهرباء في شركة الكهرباء بالبحيرة.

3. تحديد سياسة الوزارة لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية وخاصةً التي تعبر كتل سكنية وتمثل خطورة على المواطنين بمحافظة البحيرة.

• النائب محمد يسري عبادة، بشأن الموافقة على إنشاء محطة محولات الضهرية في خطة العام المالي الحالي وذلك لتحسين خدمات إمدادات الطاقة للمواطنين ولتطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بالطريق الزراعي بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

• النائب محمد عبدالله زين، بشأن: 1. تردى شبكة الكهرباء بمركز إدكو بمحافظة البحيرة وكثرة الأعطال المستمرة، وضعف التيار الكهربائي مما يسبب خسائر تتمثل في حرق المواتير والأجهزة.

2. معاناة المواطنين في تركيب العدادات الكودية، ووجود العراقيل والمشاكل التي تحول دون الحصول عليه والتي من أهمها إلزام المتقدم بتركيب عامود كهرباء.

• النائب أسامة أنور المصري، بشأن توفير خدمة الكهرباء للمواطنين الذين تقدموا للتصالح على مخالفات البناء بمحافظة البحيرة.