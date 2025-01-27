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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نتنياهو عددا من القضايا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيجسيث
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أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، بيت هيجسيث، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 

وأوضحت وزارة الدفاع أن المكالمة كانت تمهيدية وركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية.

وخلال المكالمة، ناقش هيجسيث ونتنياهو أهمية تعزيز المصالح المشتركة، لا سيما في مواجهة التهديدات المستمرة في المنطقة. كما أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام الولايات المتحدة التام بضمان حصول إسرائيل على القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها، في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي ترامب على وفائه بوعده ورفع الحظر عن شحنة من قنابل الـ2000 رطل لإسرائيل، وهي قنابل كبيرة ودقيقة تستخدم في الهجمات الجوية لتدمير الأهداف العسكرية والبنية التحتية. هذه الخطوة أثارت بعض الجدل، خاصة وأن الحظر كان قد فُرض في وقت سابق من قبل إدارة الرئيس الأسبق.

وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيجسيث بنيامين نتنياهو القضايا