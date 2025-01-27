اليوم.. 8 طلبات إحاطة على طاولة "إسكان النواب"

تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش اللجنة فيها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائب طـارق رضــوان، بشأن عدم صرف باقي الاعتمادات المالية المقررة بمبلغ 20 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز دار السلام، محافظة سوهاج.

• النائب أحمد عبدالسلام قـورة، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمجلس قروي أولاد يحيى ومدينة دار السلام، محافظة سوهاج.

• النائب ياسـر الهــواري، بشأن توقف العمل بمحطة مياه الشرب بقرية النويرات، مركز العسيرات، محافظة سوهاج.

• النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن:

1. عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية جهينة الشرقية، التابعة لمركز جهينة، محافظة سوهاج.

2. عدم الانتهاء من محطة مياه جهينة الجديدة بمركز جهينة، محافظة سوهاج.

3. توقف الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية (نــزة الدقيشية) بمركز جهينة، محافظة سوهاج.

• النائب سهـام بشــاي، بشأن تأخر التشغيل الكامل لمحطة مياه الشرب بقرية أشمنت (محطة كفر الجزيرة) بمركز ناصر، محافظة بني سويف.

• النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بتوابع قرى مركز ناصر، محافظة بني سويف.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.