اليوم.. "مواصلات النواب" تعقد 4 اجتماعات تعرف عليهم

تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش اللجنة في الاجتماع الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة فتحي، بشأن الحاجة إلى انشاء كوبري علوي على طريق مصر اسكندرية الزراعى أمام مزلقان بلتان مركز طوخ محافظة القليوبية.

بينما تناقش في الاجتماع الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات بالحاجة إلى إنشاء كوبري علوي للسيارات على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية سنديون/ مركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

وتبحث في الاجتماع الثالث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري من إنهاء أعمال رصف طريق الخانكة/ المرج بطول 9 كم.

فيما تناقش في اجتماعها الرابع موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجاهد نصار:

الأول: بشأن عدم وجود سور حول خط السكك الحديدية في المسافة من مزلقان ميت نما حتى السور القائم بقرية أبو سنة بطول 300 متر، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الثاني: بشأن توقف تنفيذ اعمال تطوير مزلقان ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بالرغم من اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذه.

الثالث: الحاجة إلى إنشاء مطبات صناعية وحواجز خرسانية وكباري مشاة على محور العصار خاصة في المنطقة الواقعة في حي شبرا الخيمة، وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة.

كما تناقش الطلبات المقدمة من النائب حسام عاشور: الأول: بشأن سرعة صرف تعويضات الاراضى المنزوع ملكيتها لصالح كوبرى مزلقان أبو النمرس.

الثانى: بشأن أسباب تأخر صرف تعويضات مشروع انشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى، لأهالي منطقة منيل شيحة وطموه بمحافظة الجيزة.