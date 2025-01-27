ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لوكاشينكو يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس بنسبة 86.82%

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بيلاروس تصدر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بنسبة 86.82% من الأصوات، وفقًا لما أعلنته رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية، إيغور كاربنكو. في المقابل، حصل منافسه سيرغي سيرانكوف، النائب الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي البيلاروسي، على 3% من الأصوات.

تنافس في الانتخابات أيضًا ثلاثة مرشحين آخرين: أوليغ غايدوكيفيتش، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، وألكسندر خيجنياك، زعيم حزب العمل والعدالة الجمهوري، وآنا كانوباتسكايا، رائدة الأعمال المستقلة والمرشحة السابقة في الانتخابات الماضية.

بلغت نسبة الإقبال النهائية في الانتخابات 85.70%، وهي أعلى من نسبة المشاركة في انتخابات 2020 التي كانت 84.3%. وقد جرت عملية التصويت المبكر في الفترة من 21 إلى 25 يناير، وبلغت نسبة المشاركة فيها 41.81%. كما شملت أوراق الاقتراع خيار "ضد الجميع"، الذي اختاره أكثر من 3% من الناخبين.

كان يوم الأحد 26 يناير هو يوم التصويت الرئيسي، حيث فتحت مراكز الاقتراع من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو.

نتائج الانتخابات الرئاسية بيلاروس الرئيس ألكسندر لوكاشينكو