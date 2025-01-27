لوكاشينكو يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس بنسبة 86.82%

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بيلاروس تصدر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بنسبة 86.82% من الأصوات، وفقًا لما أعلنته رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية، إيغور كاربنكو. في المقابل، حصل منافسه سيرغي سيرانكوف، النائب الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي البيلاروسي، على 3% من الأصوات.

تنافس في الانتخابات أيضًا ثلاثة مرشحين آخرين: أوليغ غايدوكيفيتش، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، وألكسندر خيجنياك، زعيم حزب العمل والعدالة الجمهوري، وآنا كانوباتسكايا، رائدة الأعمال المستقلة والمرشحة السابقة في الانتخابات الماضية.

بلغت نسبة الإقبال النهائية في الانتخابات 85.70%، وهي أعلى من نسبة المشاركة في انتخابات 2020 التي كانت 84.3%. وقد جرت عملية التصويت المبكر في الفترة من 21 إلى 25 يناير، وبلغت نسبة المشاركة فيها 41.81%. كما شملت أوراق الاقتراع خيار "ضد الجميع"، الذي اختاره أكثر من 3% من الناخبين.

كان يوم الأحد 26 يناير هو يوم التصويت الرئيسي، حيث فتحت مراكز الاقتراع من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو.