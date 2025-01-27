تعرف على جدول أعمال صحة النواب اليوم

تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش اللجنة في الاجتماع الأول موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1. النائب أحمد العرجاوي، بشأن

• الأعطال الموجودة في أجهزة العناية المركزة وخاصة أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى أبو حمص المركزي، وعدم وجود أجهزة تنفس صناعي كافية لخدمة تعداد مليون و200 ألف نسمة بمركز ومدينة أبو حمص، مع الحفاظ على رأى مساعد وزير الصحة للمشروعات بالإبقاء والحفاظ على مبنى الاستقبال بمستشفى أبو حمص التي يتم إحلالها وتجديدها بمحافظة البحيرة.

• عدم تشغيل جهاز الاشعة المقطعية والذي تم نقله من المستشفى المركزي بأبو حمص وعدم توريد جهاز الإيكو "الأطفال" لمستشفى الأطفال التخصصي وعدم استكمال الحضانات وأجهزة التنفس الصناعي، وعدم تشغيل وحدة زرع القوقعة، وعدم توريد وتشغيل وحدة القسطرة وعمليات القلب المفتوح بها - محافظة البحيرة.

2. النائب بلال النحال، بشأن التقاعس في بناء قطعة الأرض لإقامة مجمع عيادات للتأمين الصحي بالمحمودية- محافظة البحيرة.

بينما تناقش في الاجتماع الثاني موضوعي طلبي الإحاطة المقدمة من:

• النائب بلال النحال، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (c.t) لمستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة.

• النائب السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء مستشفى طلخا الجديدة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.