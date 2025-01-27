اليوم.. "ثقافة النواب" تناقش سبل حماية الآثار الغارقة بالإسكندرية

تواصل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش موضوعى طلبي الإحاطة المقدمين من:

• النائب محمود عصام موسى بشأن حماية الآثار الغارقة بمحافظة الإسكندرية.

• النائب فاطمة سليم بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات لتدريب وتأهيل العاملين والمسئولين بقطاع الآثار.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.