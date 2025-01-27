اليوم.. "دينية النواب" تناقش 3 طلبات إحاطة بشأن تجديد مساجد بالإسكندرية

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتستكمل اللجنة خلال الاجتماعين المزمع عقدهما مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة الثلاثة، المقدمة من النائب محمد جبريل حسين، بشأن:

• الحالة المتردية والإهمال الجسيم بمسجد سيدى القبارى بمنطقة مينا البصل، بمحافظة الإسكندرية.

• توقف أعمال الترميم والصيانة في مسجد سيدي على السماك، بغرب محافظة الإسكندرية.

• تأخر إحلال وتجديد مسجد المغربى بمنطقة كرموز، بغرب محافظة الإسكندرية.



ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.