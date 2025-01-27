اليوم.. "تعليم النواب" تبحث تطوير الكتب الجامعية لمواكبة تطورات سوق العمل

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتناقش اللجنة في الإجتماع الأول المزمع عقده

مناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائبتين:

• نسرين عمر: بشأن توقف تكليف خريجى الجامعات المصرية من كليات الهندسة وخاصة المتخصصين فى صيانة الأجهزة الطبية.

• نجلاء العسيلى: بشأن تعزيز كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة بالمعامل والأجهزة.

بينما تناقش في الاجتماع الثاني موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

• سارة النحاس: بشأن عدم إدراج طلاب الجامعات الأهلية والخاصة والمعاهد فى منظومة التأمين الصحى. • هشام حسين: بشأن تطوير محتوى الكتب الجامعية بما يتسق مع تطورات سوق العمل.

• أحمد قورة: بشأن الاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات.