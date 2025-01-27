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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "زراعة النواب" تبحث معوقات استخراج كارت الفلاح لزراع محافظة أسوان

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تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتناقش اللجنة في الاجتماعات المزمع عقدها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: 
• جابر أبو خليل، بشأن معوقات استخراج كارت الفلاح لزراع محافظة أسوان. 
• جمال عبيد محمد، بشأن عدم قيام البنك الزراعي المصري بمنح الزراع قروضًا ميسرة لإنشاء شبكات ري حديثة بأراضيهم. 
• محمد الجبلاوي، بشأن عدم البدء في أعمال التطوير للفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري بمحافظة قنا. 
• منال هلال، بشأن رفض هيئة المجتمعات العمرانية تسليم العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المحالين للتقاعد الأراضي التي تم تخصيصها لهم كمكافأة نهاية الخدمة. 
• على أحمد العساس، محمود نجيب مشعل، بشأن تقاعس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في إنهاء إجراءات تقنين واضعي اليد على مساحة 162 فدانًا متخللات بمنطقة السرو- إسكندرية الجديدة - محافظة الدقهلية.

الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي زراعة النواب كارت الفلاح لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب