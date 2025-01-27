اليوم.. "زراعة النواب" تبحث معوقات استخراج كارت الفلاح لزراع محافظة أسوان

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتناقش اللجنة في الاجتماعات المزمع عقدها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

• جابر أبو خليل، بشأن معوقات استخراج كارت الفلاح لزراع محافظة أسوان.

• جمال عبيد محمد، بشأن عدم قيام البنك الزراعي المصري بمنح الزراع قروضًا ميسرة لإنشاء شبكات ري حديثة بأراضيهم.

• محمد الجبلاوي، بشأن عدم البدء في أعمال التطوير للفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري بمحافظة قنا.

• منال هلال، بشأن رفض هيئة المجتمعات العمرانية تسليم العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المحالين للتقاعد الأراضي التي تم تخصيصها لهم كمكافأة نهاية الخدمة.

• على أحمد العساس، محمود نجيب مشعل، بشأن تقاعس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في إنهاء إجراءات تقنين واضعي اليد على مساحة 162 فدانًا متخللات بمنطقة السرو- إسكندرية الجديدة - محافظة الدقهلية.