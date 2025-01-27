اليوم.. "صناعة النواب" تناقش سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة

تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش في اجتماعها الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: • النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة استثمارية للدولة المصرية بالمشروعات التي تجلب لنا العملة الصعبة وعمل تسويق جيد لها في الداخل والخارج ليكون لها الأولوية في الاستثمار، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

• النائبة آمال عبدالحميد، بشأن آليات اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة العابرة للحدود والساعية للاستقرار في بيئات آمنة ومستقرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفي، بشأن سياسة الحكومة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

فيما تناقش في اجتماعها الثالث والأخير موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن الحوافز الاستثمارية المقدمة لقطاع الصناعة حيث يعاني القطاع من كثرة الضرائب المفروضة علي المصانع والرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الصناع وأيضًا تأخر المصدرين في الحصول علي مستحقاتهم من دعم الصادرات وزيادة تكلفة الطاقة والغاز والكهرباء على المصانع، حسبما ورد بطلب الإحاطة.