اليوم.. 30 اقتراحا برغبة أمام "شكاوى النواب"

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمناقشة عدد من ااموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتبحث في اجتماعها الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سلمى محمد مراد، بشأن التزام الحكومة بتطبيق قانون الخدمة رقم 81 لسنة 2016 وفتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن عدم إلغاء مادة اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة، وتدريسها في المرحلة الإعدادية، بالمدارس الحكومية أسوة بالمدارس الرسمية والمتميزة والدولية. والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء مركز تميز للتعليم الفني في قطاع البترول والتكرير في مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، إضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب هانى مصطفى خضر، بشأن تحويل مدرسة الشهيد سعيد على نعمة الله إلى مدرسة للتعليم الأساسى- قرية مليج- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء مدرسة يابانية- مركز ومدينة العلمين- محافظة مطروح، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة هدى عبد الستار، بشأن إنشاء مدارس أو تخصيص فصول بمدارس التربية الخاصة للأطفال من ذوى اضطراب طيف التوحد.

إلى جانب الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مدارس أهلية على غرار الجامعات الأهلية- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، بشأن إنشاء مجمع تعليمى على الأرض الكائنة ما بين وادى حوف وتقسيم النصر للسيارات أمام مسجد عمر بن الخطاب- محافظة القاهرة.

كما تنظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مجمع مدارس تجريبية وإدارة تعليمية على أرض زراعية بمدينة القوصية- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء محمود العسيلى، بشأن إنشاء مدرسة لخدمة قرية جحدم والعزب التابعة لها على مساحة فدان من أراضى الدولة المخصصة للمنافع العامة في نطاق قرية العزالية- محافظة أسيوط.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة سد العجز من العاملين بالتمريض بمستشفيات مدينة أسيوط- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن زيادة عدد الأسرة بمستشفى بولاق أبو العلا الجارى إنشائها وكذا ارتفاعاتها المقررة- محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الطيبى، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة طبية بزهراء المعادى- محافظة القاهرة.

والاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إنشاء صناديق استثمارية في الرعاية الصحية، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد البرلسى، بشأن إنشاء مستشفى أورام في مدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن تحويل مستشفى المطرية المركزى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة- مدينة المطرية- محافظة الدقهلية.

إلى جانب الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء وحدة لجراحات القلب بمستشفى طهطا العام- محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن تطوير وترقية الوحدات الصحية بحى العجمى بإدخالها في منظومة العلاج موحد الكود- محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء مركز علاج طبيعى في بعض الوحدات الصحية في قرى مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

كما تنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن توفير (ميكروسكوب جراحى كبير لعمليات الشبكية، جهاز إبصار، جهاز فاكو) لعمليات المياه البيضاء بمستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود رفعت البرعى، بشأن عمل مستشفى صدر بقرية فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور- محافظة المنوفية.

وتناقش في الاجتماع الثالث الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدى دسوقى، الأول: بشأن تصليح كابل التليفونات والنت الأساسى الواصل لعزبة الدارين التابعة لقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط. الثانى: بشأن سرعة توصيل كابلات الفايبر لقرية موشا التابعة لمركز أسيوط حتى يتم رصف الطريق- محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن رفع كفاءة أرض الملعب القانوني لمركز شباب الرحامنة/ فارسكور- محافظة دمياط، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء مبنى إدارى لمركز شباب الملقة التابع لإدارة شباب كفر الدوار- الوحدة المحلية زهرة- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، بشأن سرعة توصيل خدمة الصرف الصحى لمنطقة عمارات الدواجن- كورنيش النيل جنوب المعصرة- محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطى، بشأن استكمال خط المياه الرابط محطة ميت فارس (بنى عبيد/ الدقهلية) إلى قرى الوحدة المحلية- صدقا- تمى الأمديد- محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف الشبراوى، بشأن إنشاء خط مياه مغلق من مرفق مياه محطة ميت فارس إلى عزب مدينة بنى عبيد وعزب وقرى الوحدة المحلية باليوسفية- محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن سرعة إنشاء محطة رفع للصرف الصحى على أرض أملاك دولة مساحتها 204 متر لمنطقة أبو المنجا التابعة لقرية باسوس مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامى توفيق، بشأن رفع طاقة خط طرد محطة مياه الشرب بقرية البدينى- مركز أهناسيا- محافظة بنى سويف. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مكتب خدمى موحد للمواطنين في جميع المحافظات. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ريهام عبد النبى، بشأن تقسيم بندر مدينة أسوان لوحدتين إداريتين حى أول وحى ثان- محافظة أسوان.