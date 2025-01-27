لحفظ كرامة المرحلين من أمريكا.. كولومبيا تستخدم طائرة الرئاسة

أعلنت الحكومة الكولومبية، الأحد، أنها سترسل طائرتها الرئاسية إلى الولايات المتحدة، لتنقل "في شكل لائق" المهاجرين المرحلين غير النظاميين والذين سبق أن أرسلتهم إدارة دونالد ترامب في طائرات عسكرية رفضت بوغوتا دخولها.

وقالت الرئاسة في بيان نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، إن "حكومة كولومبيا، باشراف الرئيس غوستافو بيترو، وضعت الطائرة الرئاسية في التصرف لتسهيل عودة لائقة للمواطنين الذين كانوا سيصلون إلى البلاد هذا الصباح في رحلات ترحيل".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الرئيس الأمريكي إنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا، منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد أن رفض البلد الواقع بأمريكا الجنوبية استقبال طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم في إطار حملة ترامب على الهجرة.

وقال ترامب إن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر موجها إدارته باتخاذ إجراءات انتقامية.

وشملت الإجراءات الأمريكية، وفق "رويترز" رسوما جمركية طارئة على كولومبيا بنسبة 25% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، على أن تزيد النسبة إلى 50% في غضون أسبوع واحد.

كما ضمت الإجراءات حظر السفر وإلغاء التأشيرات للمسؤولين الحكوميين الكولومبيين، وفرض عقوبات طارئة على الخزانة والمصارف والقطاع المالي بشكل كامل، وتعزيز عمليات التفتيش الحدودية للمواطنين الكولومبيين.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "هذه الإجراءات ليست سوى البداية. لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وإعادة المجرمين الذين دفعت بهم إلى الولايات المتحدة".

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها دولة في أمريكا اللاتينية رحلات الترحيل بطائرات عسكرية أمريكية.