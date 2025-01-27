رئيس بيلاروسيا: لا أبحث عن خليفة لي.. يجب التركيز على تطوير التعاون مع روسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه لا يبحث عن خليفة له، وذلك ردًا على سؤال عن خليفته المحتمل، في الانتخابات الرئاسية المُقامة في البلاد، حسبما أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية.

وأوضح لوكاشينكو: "أنا لا أبحث عن هذا الخليفة.. لا أعرف ما إذا كانت ناتاليا إيفانوفنا رئيسة مجلس النواب الأعلى، أو فلاديمير إيفجينيفيتش عمدة مينسك، يبحثان عن واحد.. لكن ربما يفكران في الأمر".

وفي الوقت ذاته، أكد لوكاشينكو أنه غير مهتم بمن سيكون في السلطة في البلاد، قائلًا: "نحن ما زلنا نعيش في هذه الفترة الانتخابية.. سنفكر في ذلك الأمر بعد الانتخابات".

وأضاف أنه في الوقت الراهن، يجب التفكير في كيفية اجتياز عام 2025 بنجاح، مع تطوير التعاون مع روسيا، وكيفية بناء مستقبل البلاد.