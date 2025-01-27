قطر تعلن اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تسليم الرهينة أربيل يهود

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ اعتبارًا من صباح اليوم في السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ماجد محمد الأنصاري، في بيان نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه تم التوصل إلى تفاهم بين الأطراف يقضي بتسليم حركة حماس للرهينة أربيل يهود، إلى جانب اثنين من الرهائن الآخرين، قبل يوم الجمعة المقبل.

كما أشار الأنصاري إلى أن حماس ستقوم بتسليم ثلاثة رهائن إضافيين يوم السبت، وفقًا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل حول عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

كما أكد المتحدث أن السلطات الإسرائيلية ستسمح اعتبارًا من صباح اليوم بعودة النازحين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستسلم أيضًا قائمة بأسماء 400 شخص تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023، كل يوم أحد، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.